夏の強い紫外線や冷房による乾燥、忙しさからくるお手入れ不足など、肌への負担が気になる季節。そんな夏肌をやさしくいたわるアイテムとして、FEMMUE（ファミュ）から数量限定の「アフターグロウ コンプリートセット」が登場しました。人気のシートマスク4種類を一度に試せる特別なセットは、その日の肌状態に合わせたケアが叶うのが魅力。毎日のスキンケアを少し特別な時間に変えてくれる注目アイテムです♪