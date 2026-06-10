JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニットで、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJI BLUE,JO1,INI（ジェイアイ ブルー、ジェイオーワン、アイエヌアイ）のシングル「景色」が、6月10日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、1位を獲得した。週間ポイントは27万4373PT。【動画】JI BLUE「景色」ミュージックビデオ本作は、最新の6