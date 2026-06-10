秋満義孝さん（あきみつ・よしたか＝ジャズピアニスト）4月16日午前5時ごろ、虚血性心疾患のため東京都の自宅で死去、96歳。東京都出身。葬儀・告別式は親族で行った。喪主は長女章江（ふみえ）さん。47年に活動を始め、48年にバンド「松本伸と一番オクテット」に入団。57年には自身のクインテットを結成するなど、戦後日本のジャズ黎明期を支えた。17年度の日本ジャズ音楽協会ジャズ大賞を受賞。神戸市のイベント「神戸ジャ