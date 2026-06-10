楽天は10日、成績不振のために三木肇監督（49）が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が同日の巨人戦から監督代行として指揮を執ると発表した。塩川監督代行は兵庫県出身。神戸国際大付では甲子園出場経験はなく、東北福祉大に進んだ。同大では2年春の仙台六大学野球で3冠王。ベストナインを6度受賞し、4年時には主将を務めて全日本大学野球選手権で優勝。日米大学野球でも大学日本代表に選出され、主将を務めた。04年ドラ