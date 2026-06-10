ロックバンド一風堂のリーダーで、ミュージシャン土屋昌巳（73）が10日までにXを更新。「駆除」や「処分」の表現について、所見をつづった。土屋は「本当に個人的な所見なのですが」と前置きした上で「どんな生命に対しても『駆除』とか『処分』という表現はとても嫌だなと思います」と投稿。「人間が当たり前に上位にいるような、傲慢な表現に感じます。自分たちに不都合なものは全て、生命も物と同じであるかのような表現に感じ