三菱の「“新型”軽トラック」に注目！2026年2月5日、三菱は軽商用車「ミニキャブ トラック」の一部改良モデルを発売しました。ミニキャブ トラックがどのようなクルマなのか、また今回の一部改良でどのような点が変更されたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが三菱の新型「軽トラック」です！（16枚）「ミニキャブ」は三菱が販売している軽貨物車シリーズの名称です。トラックとバンの2タイプが存在し、ミニキャブ