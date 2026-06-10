「交通違反になるのは納得」「買い物に行くときに困る…」SNSでの反応はさまざま2026年4月から、自転車に対して反則金を科す通称「青切符」制度が導入されました。青切符の対象となる違反行為は、信号無視や一時不停止などの重大な交通違反をあわせた計113項目にのぼります。【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされる「違反」です！ 画像を見るそのなかには、「ハンドルに荷物をかけて走行する行為」も青切符