歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が10日、NHK大阪ホールで開かれた「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の抽せん会にゲストとして登場した。「3億円あったら」という質問にユーモアたっぷりに回答した。【写真】卒業発表後初！ファンの前で笑顔をみせる純烈純烈は8日にリードボーカル・白川が2027年3月末をもってグループを卒業することが発表されたばかり。白川は2007年結成時