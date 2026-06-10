グローバルボーイズグループ・TREASURE（トレジャー）の最新アルバム『NEW WAV』（ニューウェイブ）が、6月10日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント8万9522PTで自身通算5作目の1位を獲得。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。そのほか、2019年6月