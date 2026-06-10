スターバックスが展開する「スターバックス ティー＆カフェ」は、17日から、新作ビバレッジ『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』を全国30店舗で販売する。南国ハワイの自然から着想を得た茶葉“パイナップル コナ ポップ”を主役に、暑い季節に向けたトロピカルな味わいのティービバレッジを展開する。【画像】まるでパフェ！イエローカラーで見た目もかわい