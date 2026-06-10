カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は9日（日本時間10日）、敵地でのメッツ戦に「5番・左翼」で出場し、4打数無安打だった。右腕ペラルタに対し、一死2、3塁で迎えた3回の第2打席では二ゴロを転がして1打点。7回の第4打席では右腕ガーバーから打った弾丸ライナーが一塁手の正面をついて不運な一直となり、2戦連続の無安打となった。ただ、試合後のヌートバーは「結果こそ出なかったけれど、自分を見失っているような感覚