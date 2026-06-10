◇ナ・リーグロッキーズ7−3カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が9日（日本時間10日）、本拠地でのカブス戦に先発出場し、6回途中4安打3失点で6勝目を手にした。試合後に取材対応したシェーファー監督は右腕を絶賛。「いつもよりカウントが深くなることが多かったが、ここぞの場面でしっかり投げていた。我々はトモ（菅野）が投げる試合が大好きだ」と目を細めた。また、この日はコール・