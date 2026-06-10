Aぇ！group佐野晶哉（24）が9日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。「なにわ男子」への対抗心について語る一幕があった。今回の番組では、「今年が大事頑張れ！アイドル相席」と題し、Aぇ！group最年少の佐野と、最年長の末澤誠也（31）が、それぞれ福島県二本松市と長野県木曽郡上松町を訪れてロケを行った。佐野といえば「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）で、10曲連続で名曲の