Aぇ！group末澤誠也（31）が9日夜放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。メンバーが脱退した当時の心境について語る一幕があった。今回の番組では、グループ最年長の末澤と、最年少の佐野晶哉（24）が、それぞれ長野県木曽郡上松町と、福島県二本松市でロケを行った。末澤は「来ましたね、ついに。相席食堂に末澤誠也が来ました」と笑顔で登場すると、「割と僕、下積みが長いタイプで、デビュ