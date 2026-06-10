【その他の画像・動画等を元記事で観る】リーガルリリーが、7月クールTVアニメ『これ描いて死ね』EDテーマとして、新曲「コニファー」を書き下ろしたことを発表した。「これ描いて死ね」は、小学館「ゲッサン」にて連載中のコミック。東京都の島しょ・伊豆王島に住む、漫画を読むのが大好きな高校1年生・安海相が踏み出す漫画創りの道を描き、作品を生み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ、漫画を愛する全ての人に向けた漫画浪漫