【モデルプレス＝2026/06/10】元ONE N’ ONLYの上村謙信（26）が2026年6月9日までに自身のX（旧Twitter）を開設。あわせて、声明を発表した。【写真】元ワンエンメンバー、直筆署名で芸能活動再開報告◆上村謙信、X開設上村は「安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（＠kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます」と報告。続