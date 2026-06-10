161.53エンベロープ1%上限（10日間） 160.72ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.36現値 159.9310日移動平均 159.78一目均衡表・転換線 159.3821日移動平均 158.33エンベロープ1%下限（10日間） 158.04ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.88一目均衡表・雲（上限） 157.81100日移動平均 157.75一目均衡表・基準線 157.63一目均衡表・雲（下限） 155.6