右太もも裏の張りでチームを離脱中のホワイトソックス・村上宗隆内野手の最新姿が公開された。元日本ハムの杉谷拳士氏が１０日までにインスタグラムを更新。「【ＣｈｉｃａｇｏＷｈｉｔｅＳｏｘ】ホワイトソックス・村上宗隆選手と」と記し、米イリノイ州シカゴにあるＷソックス本拠・レートフィールドで私服のＴシャツに短パン姿の村上と撮影した２ショットをアップした。「今回はリハビリ中ということもあり、プレーす