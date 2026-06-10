ラグビーの男子１５人制で今夏の日本代表活動に参加する選手が１０日、発表され、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が都内で会見。冒頭、４月に行われたＵ２３日本代表オーストラリア遠征での試合中に、現地審判団へ不適切な発言があったとして６週間（４月２４日〜６月５日）の指導自粛処分を受けたことについて「この度は、ラグビーに対する敬意を欠く行動をとってしまい、お詫びを申し上げます」と謝罪した。日本