「嫁だから全部やって当然」って、さらっと言えてしまうのがすごいですよね…。義母の入院という大変な状況なのに、夫は口だけ出して何もしない。しかも義母まで妻に厳しく当たる始末で、妻の逃げ場がどこにもない状況です。このまま夫も義母も変わらないとしたら、妻はいったいどこに気持ちをぶつければいいのでしょうか…。>>【まんが】妻のものは俺のもの(ウーマンエキサイト編集部)