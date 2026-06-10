旬をおいしく！トマトの上手な保存法 トマトを上手に保存する方法をご紹介します。この方法には特別な容器や手間も必要なし！ 手軽にできるので、いつものトマトをもっとおいしく味わうことができそうですね。 丸ごとトマトの保存法ミニトマトは常温でトマトの保存テクニックを活用しよう トマトをおいしく保存するには、水気に要注意です。意外にも特にミニトマトは湿気に弱いのだとか。レシピにあるように、洗った後はしっか