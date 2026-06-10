お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が9日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。スタジオゲストの中で一番付き合いたい芸人について語った。同番組には「見取り図」リリー、「レインボー」池田直人、「とろサーモン」久保田かずのぶ、「ガクテンソク」奥田修二、水田信二、「エバース」佐々木隆史、「ニッポンの社長」辻皓平が集結。この7人から、熊元は「付き合いたい順位」をランク付け