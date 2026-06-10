日本ハム・伊藤大海投手（28）が10日、5月度「大樹生命月間MVP賞」に選出された。自身初受賞だった２４年３、４月度から自身３度目の受賞となった。今季、自身2度目の開幕投手を担い、3、4月は6試合に先発し2勝2敗。5月に入ってからは4試合に先発し負けなしの4連勝に加え、防御率１・24、26日の阪神戦では完封勝利を挙げるなど、エースとして大車輪の活躍を見せた。