日本サイクリング協会の代表の男など2人が「特許申請にかかる3000万円を貸してくれれば6億円渡す」などとうそを言って、鹿児島県の男性2人から現金をだまし取ったとして警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは日本サイクリング協会の代表・長沢恵一容疑者（77）と技術開発を掲げる会社の代表取締役・長友栄機容疑者（60）です。2人は2023年、鹿児島県の男性2人に「特許申請に3000万円かかる。貸してくれれば6億円渡す