◇ナ・リーグジャイアンツ−ナショナルズ（2026年6月9日サンフランシスコ）ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が9日（日本時間10日）、本拠でのナショナルズ戦に「5番・右翼」で先発出場。3回の第2打席で右前打を放ち、連続安打を17試合に伸ばした。2回の第1打席こそニゴロに倒れたが、3回2死一塁の第2打席で相手先発・アルバレスの外角直球を右前に運び「H」ランプを灯した。これで5月14日のドジャース