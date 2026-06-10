引越し先に「何もない」とがっかりしていた隆志くんが、森での出会いをきっかけにみるみる変わっていく様子、なんだかほっこりしますよね。でも、お母さん的には喜んでばかりもいられない状況で…!「虫を飼う」という息子の夢、お母さんはどこまで受け入れられるのでしょうか!?>>【まんが】子どもの好きを応援できない母(ウーマンエキサイト編集部)