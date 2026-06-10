全国で学生向け賃貸マンションなどを運営する東証プライム上場の不動産会社「ジェイ・エス・ビー」（京都市下京区）が、大阪国税局から2024年10月期までの4年間で計約9億円の消費税の申告漏れを指摘されていたことが10日、関係者への取材で分かった。追徴税額は過少申告加算税を含め計約10億円。同社は取材に「国税局と見解の相違はあったが、指摘を受け入れ修正申告し納税した。今後も適正な税務処理に努める」とコメントした