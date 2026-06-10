◇インターリーグホワイトソックス6―5ブレーブス（2026年6月9日シカゴ）ホワイトソックスの打撃部門ナンバーワンの有望株がデビュー戦で歴史的な大仕事を成し遂げた。9日（日本時間10日）にメジャー昇格を果たしたブレーデン・モンゴメリー外野手（23）が同日のブレーブス戦に「6番・右翼」でスタメン出場。メジャーデビュー戦でサヨナラ本塁打を放つ離れ業をやってのけた。4―5で迎えた延長10回、期待の有望株が球場の