女優上白石萌音（28）が10日、都内で、「第51回菊田一夫演劇賞」授賞式に出席した。「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」で菊田一夫演劇賞を受賞した。上白石は「初日の舞台袖と同じくらい緊張しています」と言い登壇し「幼いころに抱いた演劇への憧れをそのまま大切に持ちながら、いつもワクワクしながら精進してまいりたい」とスピーチした。菊田一夫演劇大賞を受賞した「大地の子」に出演した妹上白石萌歌も出席し