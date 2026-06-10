【「極主夫道」 オンラインくじ】 販売中 価格：1回880円 【拡大画像へ】 アルマビアンカは、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて、「極主夫道」のオンラインくじを販売している。価格は1回880円で、景品は9月中旬に出荷予定。 景品には、作中で龍が着用しているエプロンに描かれた柴犬をデザインしたA賞のフロアマットをはじ