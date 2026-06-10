【サービス開始10周年記念企画第1弾】 開催期間：6月10日～8月16日23時59分 【拡大画像へ】 カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、サービス開始10周年を記念した特別企画の第1弾として、高橋留美子氏の人気作品「犬夜叉」で、初の「爆読み\0」を6月10日より実施する。 「爆読み\0」は「爆読み\0」アイコンが表示されている対象作