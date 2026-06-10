クレステックが後場に入り強含みで推移している。午前１１時３０分ごろに２６年６月期の連結業績予想について、売上高を１７６億６９００万円から１８１億８０００万円（前期比３．２％減）へ、営業利益を１２億２４００万円から１３億５４００万円（同２．７％増）へ、純利益を８億２５００万円から１０億３２００万円（同４０．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６１円から６３円へ引き上げ年間配当予想を１０４円