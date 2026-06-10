ハードオフコーポレーションが３日ぶりに反発している。午前中に発表した５月度売上高で、国内直営店の既存店売上高が前年同月比１２．７％増となり、１１カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。会社側によると、全ての業態が好調だったという。なお、全店売上高は同３５．６％増だった。 出所：MINKABU PRESS