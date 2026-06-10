１０日に実施された３０年債入札（第９０回、クーポン３．７％）は、最低落札価格が９７円４０銭（利回り３．８８８％）、平均落札価格が９７円７８銭（同３．８６０％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３８銭で、前回（５月１４日）の２２銭から拡大。応札倍率は２．９４倍となり、前回の３．４９倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS