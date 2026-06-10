イー・ガーディアンが３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に、消費者庁から「令和８年度インターネットにおけるデジタル広告の監視業務」を受託したと発表しており、好材料視されている。同社は１０年以上にわたって広告審査サービスを提供しており、人の目による厳しい監視を２４時間３６５日体制で実施する環境を整えることで、正確かつスピーディな広告審査サービスを提供してい