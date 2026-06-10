ＺＥＴＡは後場急騰し、ストップ高となる前営業日比８０円高の３３５円に買われた。きょう午後０時３０分ごろ、英チェックアウト・ドットコムとエージェンティックコマース領域の事業展開を視野に入れた戦略的パートナーシップ契約を締結したと発表しており、材料視した買いが集まった。チェックアウト・ドットコムは１４５以上の通貨に対応するデジタル決済ネットワークを有し、世界中で年間数十