午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８３９、値下がり銘柄数は６８１、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に不動産、小売、サービス、建設など。値下がりで目立つのは非鉄金属、その他製品、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS