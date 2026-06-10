ＵＢＥが続伸している。同社は９日、高純度窒化ケイ素粉末を値上げすると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 改定幅は現行価格に対して３０％の値上げ。設備維持費や労務費などが年々上昇しており、自助努力によるコスト上昇分の吸収が困難なためだとしている。 出所：MINKABU PRESS