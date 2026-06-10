※2025年11月撮影トップ画像は、前回の続きで青田香取神社の正面を再掲載。境内の庚申塔を見てゆきます。まず左端。※2025年11月撮影上部に月と日。青面金剛の文字の右「安永七戌天青田新田」と刻まれています。1778年です。青面金剛像の庚申塔もあります。※2025年11月撮影左端、三角の自然石に青面金剛の文字。右に刻まれた文化九壬申年は、1812年。中央の青面金剛像は高さが127cm。紀年銘は享保十七子年、1732年。右端の青面