手羽中となすのきつね煮【画像で見る】油揚げをおいしくいただく煮物「手羽中となすのきつね煮」物価の上昇する中、比較的お手頃価格で手に入りやすい「油揚げ」の活用がおすすめです。今回ご紹介するきつね煮は、油揚げを落としぶたのようにのせ、こうばしく焼いた肉となすに味をしみ渡らせるレシピです。■手羽中となすのきつね煮油揚げをのせて煮るから全体に味がしみる手羽中のうま味がじゅわっとしみる【材料・2人分】油揚げ.