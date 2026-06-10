厚揚げと小松菜の中華煮【画像で見る】中華風の味付けが厚揚げの存在を引き立てる「厚揚げと小松菜の中華煮」しっかりとした食べ応えでコスパも◎な人気食材「厚揚げ」。たくさん活用したいけれど、マンネリしがちでお悩みなら、中華風アレンジもオススメです。お肉を使わなくても、存在感抜群な厚揚げとコクのある味付けでご飯も進みそうです！■厚揚げと小松菜の中華煮オイスターソースでコクのある味わいに厚揚げと小松菜の中華