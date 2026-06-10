長谷川あかりさんの「夏のベジカレー」。お酢×野菜のうまみで大満足！【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「野菜をたっぷり摂りたいけれど、あれこれ作るのは大変……」と献立に悩む日はありませんか？そんな時に頼りになるのが、人気料理家・長谷川あかりさん流の「ベジカレー」です。肉ではなく、大豆を使ったヘルシーなカレーのポイントは、煮込む時に加える酢。野菜の甘みが引き立