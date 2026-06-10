株式会社焦点工房は6月10日（水）、交換レンズ製品で知られる銘匠光学 TTArtisanの巾着カメラバッグ「TT-KCP」を発売した。直販価格は2,880円。 日常の装いになじみやすいシンプルなデザインと、やわらかな素材感を特徴とする巾着型のカメラバッグ。ベージュを基調にブラウンのアクセントを効かせたカラーリングを採用し、いかにもカメラバッグという外観を避けることで、普段使いのバッグ感覚で手軽に機材を持ち