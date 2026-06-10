開催：2026.6.10 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 10 - 4 [ツインズ] MLBの試合が10日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとツインズが対戦した。 タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。 1回表、1番 バイロン・バクストン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 DET 0-1 MI