炒めたり煮たりアレンジいろいろ！小松菜のおかず【写真を見る】くせがないからアレンジ自在！ 栄養たっぷり小松菜おかず15品アクが少ないから下ごしらえ不要で、毎日の食卓に取り入れやすい小松菜。扱いやすいだけでなく、栄養面もバッチリ。骨の健康に欠かせないカルシウムもたっぷり含まれています。今回は、豚肉と合わせた2品をご紹介します。あっさりした小松菜に豚肉のうまみをたっぷり吸わせて、めんつゆやオイスターだれで