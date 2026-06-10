北中米ワールドカップの開幕がいよいよ目前に迫る中、韓国で大会解説を務める元Jリーガーの代表OBが、自国代表の準備状況に対して苦言を呈した。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOT彼はレギュラーの組み合わせや戦術の方向性が完全に定まりきっていない現状を憂慮しており、チェコとの初戦が今大会全体の行方を左右する大きな分岐点になるとみている。その人物は、かつて水戸ホーリーホック、鹿島ア