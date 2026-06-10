10日13時現在の日経平均株価は前日比922.86円（-1.41％）安の6万4493.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は839、値下がりは681、変わらずは38。 日経平均マイナス寄与度は502.83円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が207.57円、ＴＤＫ が84.98円、ファナック が56.82円、フジクラ が55.31円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を314.77円押し上げている。次いでファストリ