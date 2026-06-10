バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は10日から中国・臨沂でプール3第1週が行われる。世界ランキング7位の男子日本代表は、同18位のウクライナ代表との初戦を迎える。昨年大会ではベスト8で敗退し、メダル獲得を逃した日本。雪辱を期す今大会は、2大会ぶりの表彰台を目指す戦いとなる。 ■昨年はフルセットで惜敗 日本は昨年、2021年の東京五輪でフランスを金メダルに導いたロラン・