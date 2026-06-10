ある台湾人観光客が、大阪で購入した化粧品を台湾に戻ってから開封したところ中身が空だったと訴えている。台湾メディアのETtodayが8日に伝えた。記事によると、投稿者はSNS・Threads（スレッズ）で今月6日の午後、大阪・なんばウォークの店でブランド品の化粧下地を購入したと説明。ところが、台湾に戻って箱を開けたところ、商品が入っていなかったという。投稿者によると、箱には「空箱」などの表示はなく、購入直後に店員が免