NEWS・小山慶一郎の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が、10日までに自身のインスタグラムを更新。運動会の手作り弁当を披露した。【動画】「すごい豪華」「ボリューミー」彩り豊かなおかずやメインがぎっしりな“6段重”の手作り弁当みきママは「【運動会弁当です!!】一回作ると翌日まで楽しめるので作りおきおかずみたいでいいですよね」と、6つのお重風の容器にぎっしりと主食やおかず、デザートを詰めた弁当の数